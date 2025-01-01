  1. الرئيسية
الشاباك يزعم احباط عملية لاغتيال بن غفير في الخليل

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنّه بالتعاون مع جيش الاحتلال، اعتقل في الأسابيع الأخيرة خلية من ناشطي حركة حماس من منطقة الخليل، بزعم أنها كانت تعمل بتوجيه من قيادة الحركة في تركيا، وخطّطت لاغتيال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وحسب ادعاء الشاباك، فإن التحقيقات أظهرت أنّ المعتقلين قاموا بشراء طائرات مسيّرة صغيرة، وكانوا ينوون تجهيزها بمتفجرات لتنفيذ العملية، مشيرًا إلى أنّ الطائرات جرى ضبطها خلال عملية الاعتقال، بينما ما زالت التحقيقات مع الموقوفين متواصلة.

بن غفير سارع إلى استغلال الإعلان وصرّح: "أشكر الشاباك والجيش والشرطة وكل من ساهم في الحفاظ على حياتي، لن أرتدع ولن أخاف".

وزعم أنّ حركة حماس حاولت خمس مرات سابقة اغتياله وفشلت، مضيفًا أنه سيواصل "فرض سياسة اليد الحديدية في السجون والمطالبة بالقضاء على حماس كليًا".

تجدر الإشارة إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال عن إحباط محاولات لاستهداف بن غفير.

ففي العام الماضي وُجهت لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص- بينهم فلسطينيون وإسرائيليون- بدعوى تخطيطهم لشن هجمات في منشآت عسكريةوأمنية، وكذلك في كريات أربع حيث يقيم الوزير المتطرف.

