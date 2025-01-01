  1. الرئيسية
مؤسسات الأسرى: أكثر من 11 ألف معتقل بينهم 400 طفل و49 امرأة و3577 معتقلا إداريا

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أكدت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، أغلبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.

وأوضحت، في بيان، أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025، بلغ أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وأفادت بأن من بين المعتقلين (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، وأكثر من 400 طفل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "مقاتلين غير شرعيين".

وبينت المؤسسات في بيانها، أن المعتقلين المصنّفين "مقاتلين غير شرعيين"، بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين)، ذاكرة أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

