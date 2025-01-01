وزير المالية الإسرائيلي يعلن اعتزام بلاده ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية: هدفنا القضاء على الدولة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن تل أبيب ستضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.

حديث سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، جاء خلال مؤتمر صحفي وبجانبه قادة المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي” في الضفة.

وتابع: “وسيدير عرب السامرة (الفلسطينيون) حياتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وسنعمل لاحقا على تشكيل قيادة مختلفة”.

وأضاف: “سيواصلون إدارة حياتهم – وستكون الأرض لنا”.

سموتريتش أردف: “لا نريد تطبيق سيادتنا على شعب يسعى إلى تدميرنا”، وفق تعبيراته.

واستطرد: “المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من العرب”.

وأردف: “سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض”.

واعتبر إنه آن أوان الضم في الضفة الغربية المحتلة.

وزاد بأن “الدور السياسي للسيادة (الضم) هو ضمان عدم قيام دولة عربية. يجب منع قيام دولة فلسطينية”.

وتكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية المحتلة، بموازاة حرب إبادة جماعية تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2027.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.