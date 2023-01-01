قوة خاصة إسرائيلية تعدم شابًا فلسطينيًا بالرصاص بعد تسللها لمخيم “بلاطة”

نابلس/سما/

استشهد فلسطيني، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل سما بـ”استشهاد الشاب محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس”.

وكان شهود عيان ذكروا في وقت سابق الأربعاء، أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم شرق مدينة نابلس وحاصرت منزلا، قبل أن يدفع الجيش بتعزيزات عسكرية إضافية.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين واجهوا القوات الإسرائيلية بإلقاء الحجارة، فيما استخدمت الأخيرة الرصاص الحي والمعدني، ما أدى إلى إصابة مواطن.

ولاحقا انسحب الجيش الإسرائيلي من المخيم بعد اعتقال شاب على الأقل بحسب مصادر محلية.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.