إسرائيل تغلق المجال الجوي بمنطقة مطار “بن غوريون” بعد إطلاق صاروخ من اليمن و صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل ابيب

القدس المحتلة/سما/

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد، مؤقتا بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وفق إعلام عبري.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل إضافة إلى القدس الغربية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس الغربية منذ اغتيال رئيس حكومة “أنصار الله” وعدد من وزرائها بقصف إسرائيلي على صنعاء الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل أعلنت في الأيام الماضية اعتراض مسيرتين أطلقتا عل مدى يومين متتالين من اليمن.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتا بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وخلال فترة دوي صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن عقب الإنذارات التي أُطلقت في عدة مناطق من البلاد”.

وكانت الجماعة أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية بينها مبنى هيئة الأركان ومطار بن غوريون وسط إسرائيل، ومحطة كهرباء الخضيرة (شمال) وميناء أسدود (جنوب).

والسبت أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

وتشن الجماعة هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.