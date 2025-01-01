عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتصعيد كبير بمدينة بغزة

القدس المحتلة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١١٢ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة ٥٧ منهم في مدينة غزة.

غزة والشمال

ووسع جيش الاحتلال من دائرة الاستهداف لحي الشيخ رضوان والمخيمات فيه والعيادة الطبية حيث ألقت طائرات الكواد كابتر قنابلها مشعلة الحرائق في سيارتي إسعاف.

وارتقى خمسة شهداء بينهم جنين واصابتان أثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية محيط ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حارة "سُباط المفتي" بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتقىشهيدان على الأقل ومصابون بغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستشهد اثنين من العاملين في شركة المنارة الإعلامية وهما المصور رسمي سالم ومهندس البث ايمن هنية في حدثين منفصلين.

واستشهد اثنين من المواطنين و ٦٦ مصاب من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

واستشهد خمسة مواطنين في استهداف خيمة قرب محطة راضي غرب النصيرات ، عرف منهم : محمد جودة ، ياسين السراج ومهند المغاري.

واستشهد ١٨ مواطن خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ٤٠ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم ١٢ من طالبي المساعدات.

وارتكب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس راح ضحيتها ١٢ مواطن بينهم سبعة من الأطفال كانوا يصطفون على طابور مياه.

ووقعت عدة إصابات بقصف طيران الاحتلال قرب "أرض الليمون" جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٦ مواطن و ٢٨١ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٣٦٣٣ شهيدًا و ١٦٠٩١٤ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٥٠٢ شهيدًا و ٤٨٩٠٠ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٢ شهيد ٩٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٣٠٦ شهيدًا وأكثر من ١٦٩٢٩ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ١٣ حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٦١ حالة وفاة، من ضمنهم ١٣٠ طفلًا.