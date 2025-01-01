الاحتلال يمنع الطبيب الهمص من لقاء محاميه ويجدد اعتقال الطبيب مهنا إداريًا

القدس المحتلة/سما/

دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع، القاضي بمنع الطبيب مروان الهمص من لقاء محاميه للمرة الثالثة منذ اختطافه على يد قوات الاحتلال بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٥.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ ٣١ يوليو، حتى ١١ سبتمبر المقبل، مع استمرار منعه من زيارة محاميه حتى ١٩ سبتمبر الجاري.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق الطبيب أحمد مهنا، مدير مستشفيات العودة في ، لمدة ستة أشهر إضافية، استنادًا إلى ما يسمى بالقانون الخاص بالمقاتلين غير الشرعيين.

وكان الطبيب مهنا قد اعتُقل بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ أثناء تأديته عمله في مشفى العودة تل الزعتر شمال قطاع غزة، عقب فرض قوات الاحتلال حصارًا على المشفى.

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل للأطباء حماية خاصة وللمعتقلين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في اللقاء بمحاميهم وضمانات المحاكمة العادلة.