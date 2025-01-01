مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في عرابة بأراضي 48

عرابة/سما/

قتل الشاب خالد عاصلة (25 عاما) فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة الجليل بأراضي 48.

وتواصل جرائم العنف حصد الأرواح في المجتمع العربي في إسرائيل بوتيرة مروعة، إذ قتل 6 مواطنين عرب منذ مطلع الأسبوع.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 172 قتيلا، بينهم 168 عربيا ومقيمان، من بينهم 17 امرأة.

وتشير المعطيات إلى أن 143 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، فيما كان 84 منهم دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، كما سجلت 9 حالات قتل على يد الشرطة.

تأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل تفاقم جرائم القتل وأحداث العنف، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتقاعس عن القيام بدورها في لجم الجريمة ومحاسبة المجرمين.