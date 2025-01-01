  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة 4 شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 4 شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس



القدس المحتلة/سما/

لقي أربعة شبان مصرعهم، فجر اليوم الأربعاء، إثر حادث سير ذاتي وقع على الطريق الواصل بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث المروع وقع أسفل نفق بدو بعد فقدان السيطرة على المركبة، أثناء القيادة، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة بدو والدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ليعلن الأطباء عن وفاتهم جميعاً متأثرين بجروحهم البالغة.

وأضاف أن شرطة المرور فتحت تحقيقاً في الحادث، للوقوف على أسبابه، والتأكد من قانونية المركبة، داعياً جميع السائقين إلى الالتزام بقوانين السير حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

فرنسا تطلب من المستشفيات الاستعداد : الحرب العالمية على الابواب

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي إشاعة حل السلطة الفلسطينية ..

“بيت لحم – بيت جالا – ساحور” أولا.. مسلسل “الضم” يعرضه الإسرائيلي على هامش نقاش “إمارة الخليل”

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع وتصعيد كبير بمدينة بغزة

وزير إسرائيلي يعترف: نحن معزولون.. وزراء مهمشون منبوذون والحرب تسير على هذا النحو لأننا غير قادرين

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يُحذر من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: سينذر بانفجار وتصعيد أمني

نتنياهو: نخوض حربا عنيدة ونحن في مرحلة حاسمة في غزة وما بدأ هناك يجب أن ينتهي فيها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية