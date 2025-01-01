وفاة 4 شبان بحادث سير ذاتي شمال غرب القدس

القدس المحتلة/سما/

لقي أربعة شبان مصرعهم، فجر اليوم الأربعاء، إثر حادث سير ذاتي وقع على الطريق الواصل بين بلدتي الجيب وبدو شمال غرب القدس.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث المروع وقع أسفل نفق بدو بعد فقدان السيطرة على المركبة، أثناء القيادة، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المرور ومركز شرطة بدو والدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ليعلن الأطباء عن وفاتهم جميعاً متأثرين بجروحهم البالغة.

وأضاف أن شرطة المرور فتحت تحقيقاً في الحادث، للوقوف على أسبابه، والتأكد من قانونية المركبة، داعياً جميع السائقين إلى الالتزام بقوانين السير حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.