استطلاع القناة 13: أحزاب المعارضة تفوز بـ 68 مقعدا والليكود يتراجع

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد نشرته القناة 13 العبرية، مساء الثلاثاء، أن حزب نفتالي بينيت يتصدر المشهد السياسي في حال جرت الانتخابات اليوم، بحصوله على 23 مقعدًا، متقدمًا على حزب الليكود الذي تراجع بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق ليحصل على 22 مقعدًا فقط.

وبحسب نتائج الاستطلاع: حصل كل من "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان وحركة "شاس" بزعامة أرييه درعي على 10 مقاعد، فيما نالت "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير والحزب الديمقراطي بزعامة يائير غولان 9 مقاعد لكل منهما.

أما "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد فحصل على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، بينما حصل كل من القائمة العربية الموحدة (رعـام) وتحالف حداش- تعـل على 5 مقاعد.

حزب غادي آيزنكوت الجديد نال 4 مقاعد فقط، وهو نفس ما حصلت عليه "أزرق- أبيض" برئاسة بيني غانتس وحزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، بينما فشل حزب "بلد" في تجاوز نسبة الحسم.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر معارضي نتنياهو يصل إلى 58 مقعدًا، بينما معسكر الداعمين له يحصد 52، فيما تحتفظ الأحزاب العربية بـ10 مقاعد إضافية.

في سيناريوهات بديلة: لو تحالف آيزنكوت مع بينيت فإن الحزب المشترك يقفز إلى 30 مقعدًا، مقابل بقاء الليكود عند 22.

أما في حال دخوله مع لابيد فسيحصلان معًا على 11 مقعدًا فقط، فيما يقفز بينيت منفردًا إلى 30.

المفاجأة الكبرى جاءت في سيناريو دخول رئيس "الموساد" السابق يوسي كوهين المعترك السياسي، حيث يحصل حزبه على 8 مقاعد، ما يؤدي إلى تراجع بينيت إلى 22 والليكود إلى 21، بينما يفشل آيزنكوت في تجاوز نسبة الحسم.

في هذه الحالة ترتفع قوة معسكر نتنياهو إلى 54 مقعدًا مقابل تراجع معارضيه إلى 48، وتبقى مقاعد كوهين الثمانية بيضة القبان.

إلى جانب الخريطة الحزبية، أظهر الاستطلاع مواقف متباينة للرأي العام:

45% من المستطلَعين يؤيدون صفقة جزئية لإعادة عشرة أسرى أحياء.

39% يفضلون خيار احتلال غزة.

في المواجهة الأخيرة بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الحكومة نتنياهو، 41% دعموا الأول مقابل 28% فقط أيدوا نتنياهو.

53% طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ في المحكمة العليا لفحص إخفاقات 7 أكتوبر.

48% يرون أن على الحكومة الالتزام بقرارات المحكمة العليا في قضية المستشارة القانونية للحكومة.

وأُجري الاستطلاع على عينة من 558 شخصًا، بنسبة خطأ 4.1%.