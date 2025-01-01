  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون: حركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يوقفها لا هجوم ولا تهجير للسكان ولا محاولات لضمّ الأراضي

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: حركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يوقفها لا هجوم ولا تهجير للسكان ولا محاولات لضمّ الأراضي



باريس/سما/

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.

 

وقال ماكرون “لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد وانضم إليه العديد من الشركاء”، في إشارة إلى نقاش أجراه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه قرار “غير مقبول … ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر”.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

فرنسا تطلب من المستشفيات الاستعداد : الحرب العالمية على الابواب

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي إشاعة حل السلطة الفلسطينية ..

“بيت لحم – بيت جالا – ساحور” أولا.. مسلسل “الضم” يعرضه الإسرائيلي على هامش نقاش “إمارة الخليل”

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

الأخبار الرئيسية

احتلال مخيمات الوسط.. خطة جيش الاحتلال لليوم التالي للسيطرة على مدينة غزة

السفير الأمريكي لدى إسرائيل يُحذر من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: سينذر بانفجار وتصعيد أمني

نتنياهو: نخوض حربا عنيدة ونحن في مرحلة حاسمة في غزة وما بدأ هناك يجب أن ينتهي فيها..

زامير يهدد : حماس لن تجد مكانًا تختبئ فيه بغزة ..

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية