  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كبير مستشاري ترامب سابقا: لقد تجاوزنا الأكاذيب وإسرائيل عبارة عن محمية و”ليست القائد”

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبير مستشاري ترامب سابقا: لقد تجاوزنا الأكاذيب وإسرائيل عبارة عن محمية و”ليست القائد”



القدس المحتلة/سما/

صرح القيادي بحركة ماغا وكبير مستشاري ترامب سابقا ستيف بانون بأن إسرائيل عبارة عن محمية و”ليست القائد”.
وقال بانون: ” يستطيع نتنياهو البكاء وتحويل التصريحات عن سياقها .. لكن الحقيقة واضحة، إسرائيل عبارة عن محمية، وليست هي القائد أو من يتخذ القرار”.
وتابع: “”أمريكا أولا” تعني لا مزيد من الأكاذيب حول إيران ولا مزيد من جرنا إلى حرب غزة”.
وأضاف مخاطبا نتنياهو: “لقد تجاوزنا الأكاذيب، أنهِ ما بدأته”.

 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن استمرار الحرب في قطاع غزة ينعكس سلبا على صورة إسرائيل، مشددا على أنها قد تنتصر لكنها لن تربح في عالم العلاقات العامة.
جاءت تصريحات ترامب في أعقاب استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث كشف عن انخفاض ملحوظ في الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة بين الجمهوريين الشباب تحت سن 50 عاما، حيث ارتفعت النظرة غير المواتية لإسرائيل من 35% عام 2022 إلى 50% في مارس الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

ترامب: الحرب تؤذي إسرائيل ويجب إنهاؤها واللوبي الصهيوني لم يعد يسيطر على الكونغرس

نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي كونه “ليس بلا حدود”

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي إشاعة حل السلطة الفلسطينية ..

فرنسا تطلب من المستشفيات الاستعداد : الحرب العالمية على الابواب

الرئيس عباس: إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل بعد أن دمرت غزة ونتنياهو يريد استمرار حرب الإبادة لأسباب شخصية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: نخوض حربا عنيدة ونحن في مرحلة حاسمة في غزة وما بدأ هناك يجب أن ينتهي فيها..

زامير يهدد : حماس لن تجد مكانًا تختبئ فيه بغزة ..

إسرائيل تحشد قواتها العسكرية تمهيدا للهجوم على غزة.. وتعد لاستخدام ناقلات جند مفخخة خوفا من المتفجرات التي يزرعها مقاتلو حماس

“بيت لحم – بيت جالا – ساحور” أولا.. مسلسل “الضم” يعرضه الإسرائيلي على هامش نقاش “إمارة الخليل”

قد يحدث في أي لحظة ..إيران تستعد لهجوم إسرائيلي آخر على منشآتها النووية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية