الصحة : 76 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 76 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة



غزة/سما/

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 76 شهيدًا، و 281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بهذا ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و 90 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,306 شهيدًا وأكثر من 16,929 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنهم 130 طفلًا.

