  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قطر: اسرائيل لم ترد بعد على المقترح الجديد واحتلال غزة خطوة تهدد الجميع

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: اسرائيل لم ترد بعد على المقترح الجديد واحتلال غزة خطوة تهدد الجميع



القدس المحتلة/سما/

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن إسرائيل لم تردّ بعد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم بالدوحة أن "المحادثات لا تزال جارية، ولكن دون نتائج. إسرائيل تُظهر لنا أنها تتجه نحو التصعيد، وهو ما يتجلى في الخطوة الخطيرة نحو احتلال مدينة غزة. احتلال غزة خطوة تهدد الجميع، بمن فيهم الرهائن".

وقال ان خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم الرهائن ولا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة..المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل

وتابع قائلا": لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية .خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة..نشدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

هل إغتالت إسرائيل أبو عبيدة ؟

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

ترامب: الحرب تؤذي إسرائيل ويجب إنهاؤها واللوبي الصهيوني لم يعد يسيطر على الكونغرس

نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي كونه “ليس بلا حدود”

الرئيس عباس: إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل بعد أن دمرت غزة ونتنياهو يريد استمرار حرب الإبادة لأسباب شخصية

لابيد: فوز نتنياهو مجددا بالانتخابات مرة أخرى يعني انهيار اسرائيل ونهاية الصهيونية

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

الأخبار الرئيسية

هكذا يخطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة !!

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

معاريف : خطة احتلال مدينة غزة بدأت وسط خلافات بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية

IMG_1457

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

في مواجهة إعلان دولة فلسطين..نتنياهو يعقد نقاشا آخر لبحث تطبيق السيادة على الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية