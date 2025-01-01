قطر: اسرائيل لم ترد بعد على المقترح الجديد واحتلال غزة خطوة تهدد الجميع

القدس المحتلة/سما/

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن إسرائيل لم تردّ بعد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم بالدوحة أن "المحادثات لا تزال جارية، ولكن دون نتائج. إسرائيل تُظهر لنا أنها تتجه نحو التصعيد، وهو ما يتجلى في الخطوة الخطيرة نحو احتلال مدينة غزة. احتلال غزة خطوة تهدد الجميع، بمن فيهم الرهائن".

وقال ان خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم الرهائن ولا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة..المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل

وتابع قائلا": لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية .خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة..نشدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.