محافظة سلفيت ترصد 390 انتهاكا خلال شهر آب 2025

سلفيت/سما/

رصدت محافظة سلفيت 390 انتهاكا إسرائيليا في قرى وبلدات المحافظة خلال شهر آب/أغسطس 2025، وكان ابرزها الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات والأراضي الزراعية.

اقتحامات ومداهمات

وقال محافظ سلفيت، مصطفى طقاطقة، أن بلدات المحافظة شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الشهر المنصرم، حيث تم توثيق 100 عملية اقتحام و60 مداهمة لمنازل المواطنين تخللها تنكيل بأصحابها وتدمير محتوياتها.

اعتقالات وحواجز

وأشار طقاطقة، أن جيش الاحتلال نفذ اعتقال واحتجاز 74 حالة بينهم سيدتان، إلى جانب نصب 55 حاجزا عسكريا مؤقتا على الطرقات، إضافة إلى 27 عملية إغلاق لمداخل البلدات بالبوابات الحديدية، ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين خلال تنقلهم.

تجريف ومصادرة أراضٍ

وفي إطار سياسة السيطرة على الأرض، قال طقاطقة: ان الاحتلال نفذ عمليات التجريف الممنهجة، حيث وثق التقرير عمليتين طالتا نحو 30 دونما في دير بلوط، والمنطقة الواقعه بين بلدتي حارس وكفل حارس. كما سُجلت إخطارات بوقف البناء في منزل ببلدة قراوة بني حسان، وأمر عسكري بالاستيلاء على 13 دونما في دير بلوط و20 دونمًا و312 مترًا في كفر الديك ودير بلوط.

كما صادرت قوات الاحتلال 5 آليات ومعدات زراعية بحجة العمل في المناطق المصنفة "ج".

اعتداءات المستوطنين

وتطرق طقاطقة الى تصاعد اعتداءات المستوطنين، خلال الشهر المنصرم، حيث نفذوا 32 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم، تحت حماية قوات الاحتلال التي نفذت بدورها 11 اعتداءً مباشرا، كما شملت الانتهاكات 13 حالة اعتداء جسدي استدعت بعضها العلاج الطبي، ورصد اربع عمليات تخريب للممتلكات الخاصة والعامة.

استهداف أشجار الزيتون

وفيما يتعلق بشجرة الزيتون، رمز الصمود الفلسطيني، وثق التقرير 4 اعتداءات طالت ما مجموعه 62 شجرة زيتون في بلدتي فرخة وحارس، وأكد المحافظ طقاطقة أن استهداف الزيتون يهدف إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه، مشددا أن هذه الشجرة ستبقى شاهدا على تاريخ الفلسطينيين وإصرارهم على البقاء.