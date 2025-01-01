  1. الرئيسية
نتنياهو يوافق على تفعيل خط كهرباء لمحطة تحلية كخطوة لاحتلال مدينة غزة وإجلاء السكان

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس على ربط خط كهرباء من إسرائيل بمحطة تحلية المياه في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وهذه هي المحطة الثانية التي تتلقى الكهرباء من إسرائيل منذ بدء الحرب وفقًا لما أوردته اذاعة الجيش الاسرائيلي "غالي تساهال".

سيتم تمويل الكهرباء المُزوَّدة للمنشأة من أموال السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تُضاعِف كمية المياه المُزوَّدة أربعة أضعاف، لتصل إلى حوالي 6000 متر مكعب يوميًا. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الإمدادات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، استعدادًا لإجلاء السكان من مدينة غزة.

