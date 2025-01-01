الطقس: غائم جزئيًا إلى صافٍ

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

مساءً وليلاً: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع استمرار الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية والبحر متوسط إلى مائج.

غدا الأربعاء، يستمر الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيًا بوجه عام، وحارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يستمر الجو صافيًا بوجه عام، حارًا نسبيًا إلى حار، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.