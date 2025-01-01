  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: غائم جزئيًا إلى صافٍ

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: غائم جزئيًا إلى صافٍ



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

مساءً وليلاً: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، مع استمرار الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية والبحر متوسط إلى مائج.

غدا الأربعاء، يستمر الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دون تغير ملحوظ على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيًا بوجه عام، وحارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يستمر الجو صافيًا بوجه عام، حارًا نسبيًا إلى حار، مع ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

“بطاقات الجسور” على طاولة “تل أبيب”.. مكتب سيموريتش : “ترحيل” كل من يحمل”وثيقة أردنية” بما يشمل “جوازات سفر بدون رقم وطني”

هل إغتالت إسرائيل أبو عبيدة ؟

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

“الموساد” يدرج قادة “حماس” في الخارج على قائمة الاغتيالات عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”

ترامب: الحرب تؤذي إسرائيل ويجب إنهاؤها واللوبي الصهيوني لم يعد يسيطر على الكونغرس

الإعلام العبري : إسرائيل تدرس زيادة الدعم "لميليشيا أبو شباب" قبيل احتلال مدينة غزة

نتنياهو يدرس تقصير مدة حرب غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي كونه “ليس بلا حدود”

الأخبار الرئيسية

هل يلقي الرئيس عباس خطابه أمام الجمعية العامة بتقنية الفيديو كونفرس؟

معاريف : خطة احتلال مدينة غزة بدأت وسط خلافات بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية

IMG_1457

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

في مواجهة إعلان دولة فلسطين..نتنياهو يعقد نقاشا آخر لبحث تطبيق السيادة على الضفة الغربية

بلجيكا تعلن أنها ستعترف بدولة فلسطينية وتفرض عقوبات على إسرائيل وحماس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية