الأجهزة الأمنية تلقي القبض على مروجي إشاعة حل السلطة الفلسطينية ..

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

في إطار جهودها المستمرة لحماية الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات بث الفوضى، تمكن جهازا الأمن الوقائي والشرطة، مساء أمس الاثنين، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، لقيامهم بتسجيل مقطع صوتي مُضلل تضمن إشاعات خطيرة حول حل السلطة الوطنية الفلسطينية وإخلاء الأجهزة الأمنية لمقراتها، وترويجه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الاعتقال بعد متابعة استخبارية دقيقة وتحليل فني للتسجيل المتداول، أسفر عن تحديد المشتبه بهم واعتقالهم، على أن يتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد الجهازان أن كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو زعزعة استقراره، سيواجه المحاسبة القانونية بحزم ودون تهاون، مشيدين بوعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين يقفون سدا منيعًا أمام هذه الشائعات المغرضة، داعين الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة.

