الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال العشرات من المقاومين وتدمير مواقع عسكرية لـ"حماس" في غزة

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت خلال الشهر الماضي من القضاء على عشرات المسلحين في شمال ووسط قطاع غزة، كانوا يخططون لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وأكد الجيش في بيان أن "من بين القتلى أحمد أبو ضيف، الذي شغل منصب نائب قائد سرية في لواء الزيتون منذ عام 2024، حيث أشرف على تنفيذ عشرات الكمائن والهجمات ضد القوات الإسرائيلية، كما قام بتجنيد عناصر جديدة في صفوف حركة حماس".

وأوضح البيان أنه "في عملية أخرى، تم القضاء على طالب صادق طالب أبو عطيوي، قائد مجموعة النخبة التي شاركت في اقتحام إسرائيل في السابع من أكتوبر"، مبينا أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، نفذت غارات على مواقع في منطقتي الشجاعية والزيتون."

وأوضح الجيش أن "هذه المنشآت كانت تستخدم كمراكز للقاء عناصر حماس بهدف التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة"، مؤكدا مواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة، بهدف "حماية مواطني إسرائيل ومنع تنفيذ المزيد من العمليات ضد قواته".

