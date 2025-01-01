  1. الرئيسية
جنين : إصابة عائلة فلسطينية برصاص الاحتلال خلال محاصرة منزل في طمون

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين/سما/

اعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مواطنين من عائلة واحدة برصاص قوات الاحتلال وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون، الأب أصيب بجروح خطيرة في الرأس، والأم بجروح متوسطة، و 3 أطفال بجروح طفيفة.

من جهتها أكدت مصادر محلية  "اصابة شاب برصاص قوات خاصة اسرائيلية حاصرته داخل منزل في بلدة طمون جنوب طوباس، بالضفة.

من جهته قال جيش الاحتلال أنه قتل شابا واحد على الأقل في عملية نوعية في قرية طمون بزعم أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية.

وقالت ان اشتباكات سمعت في المكان بين قوات الاحتلال وشاب حوصر داخل المنزل كما دفع الجيش الاسرائيلي بتعزيزات كبيرة للبلدة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ان قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف وأصابتها ، خلال محاولتها دخول منطقة اقتحام قوات خاصة إسرائيلية في طمون، جنوب طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار تجاه شاب، دون معرفة حالته الصحية حتى اللحظة، كما منعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه وأطلقت النار صوبها.

