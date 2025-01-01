  1. الرئيسية
ترامب: الحرب تؤذي إسرائيل ويجب إنهاؤها واللوبي الصهيوني لم يعد يسيطر على الكونغرس

الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 12:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر" الإخباري الأمريكي اليميني إن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل. أُجريت المقابلة يوم الجمعة ونُشرت كاملة اليوم (الاثنين).

قال ترامب: "عليهم إنهاء الحرب. إنها تُلحق الضرر بإسرائيل، لا شك في ذلك. قد يكونون منتصرين في الحرب، لكنهم لا ينتصرون في حرب العلاقات العامة عالميًا، وهذا يُلحق بهم الضرر".

وأوضح الرئيس الأمريكي وجود محاولة لإنكار هجوم السابع من أكتوبر، كما هو الحال مع إنكار الهولوكوست. وأضاف أن نفوذ اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي قد ضعف بشكل كبير، لا سيما بسبب مواقف أعضاء الحزب الديمقراطي. قائلاً: "قبل 20 عاماً كان لديهم اللوبي الأقوى في الكونغرس، أكثر من أي مؤسسة أو دولة أخرى رأيتها في حياتي.. أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك، وهذا أمر يفاجئني بعض الشيء".

بحسب القناة 12 الإسرائيلية فإنه وبعد إتمام صفقة الاسرى الأخيرة، وخاصةً بعد إطلاق الأسر الأمريكي سراح عيدان ألكسندر، حثّ الرئيس ترامب نتنياهو على السعي للسيطرة على حماس بمعنى اخر، يُعدّ موقف ترامب أحد الأسباب الرئيسية وراء سعي نتنياهو لاحتلال غزة، أو التوصل إلى اتفاق شامل بشروط إسرائيل.

