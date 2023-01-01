مصر: ما يحدث في غزة حرب للتجويع وتصفية للقضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

اعتبرت مصر، الاثنين، أن العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ 23 شهرا “حرب للتجويع وتصفية للقضية الفلسطينية”.

جاء ذلك بكلمة ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس”، التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، وفق بيان للحكومة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” التابعة للأمم المتحدة “حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)” وتوقعت أن “تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) مع نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشار مدبولي في كلمة مصر إلى “الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه”.

ولفت إلى أن “حصيلة الشهداء المدنيين بغزة وصلت قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالي 119 ألفًا، وبناء عليه فإنها لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح أسرى، بل هي حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية”.

وتابع مدبولي قائلا: “مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وأكد أن “إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم”.

وشدد على أن “مصر تَبذل جُهوداً مُكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار”، في إشارة لقيادة وساطة مع قطر والولايات المتحدة بشأن وقف الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأضاف رئيس وزراء مصر: “من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين”.

ومنذ نحو أسبوعين، قدمت مصر وقطر مقترحا يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما ووافقت عليه حركة “حماس”، ولم ترد عليه إسرائيل حتى اليوم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 شهيدا و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الاثنين.

وبموازاة حرب الإبادة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.