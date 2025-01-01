غزة جزء من الدولة الفلسطينية..ألمانيا تحذر إسرائيل من تهجير الشعب الفلسطيني أو الاقدام على تنفيذ خطة الضم

برلين/سما/

حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، إسرائيل مرة أخرى من السيطرة على قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين، قبل مغادرته في رحلة إلى الهند: "ترفض ألمانيا أي اعتبارات قد تعني طرد أو سلب السكان الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب أن تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية في إطار حل الدولتين"، مؤكدا رفض ألمانيا أي اعتبارات إسرائيلية للضم تنتهك القانون الدولي.

وأكد فاديفول أن الوضع في غزة لا يزال مصدر قلق كبير، وقال: "الوضع الإنساني مأساوي". وأوضح أنه من الواضح أن الحرب يجب أن تنتهي وأن الرهائن يجب أن يُفرج عنهم. كما أشار إلى أهمية أن تأخذ الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة والاتحاد الأوروبي في الاعتبار مستقبل غزة بعد الحرب.