  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غزة جزء من الدولة الفلسطينية..ألمانيا تحذر إسرائيل من تهجير الشعب الفلسطيني أو الاقدام على تنفيذ خطة الضم

الإثنين 01 سبتمبر 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة جزء من الدولة الفلسطينية..ألمانيا تحذر إسرائيل من تهجير الشعب الفلسطيني أو الاقدام على تنفيذ خطة الضم



برلين/سما/

حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول، إسرائيل مرة أخرى من السيطرة على قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقال السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلين، قبل مغادرته في رحلة إلى الهند: "ترفض ألمانيا أي اعتبارات قد تعني طرد أو سلب السكان الفلسطينيين".

وأضاف: "يجب أن تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية في إطار حل الدولتين"، مؤكدا رفض ألمانيا أي اعتبارات إسرائيلية للضم تنتهك القانون الدولي.

وأكد فاديفول أن الوضع في غزة لا يزال مصدر قلق كبير، وقال: "الوضع الإنساني مأساوي". وأوضح أنه من الواضح أن الحرب يجب أن تنتهي وأن الرهائن يجب أن يُفرج عنهم. كما أشار إلى أهمية أن تأخذ الولايات المتحدة والدول العربية المجاورة والاتحاد الأوروبي في الاعتبار مستقبل غزة بعد الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

الأخبار الرئيسية

“بطاقات الجسور” على طاولة “تل أبيب”.. مكتب سيموريتش : “ترحيل” كل من يحمل”وثيقة أردنية” بما يشمل “جوازات سفر بدون رقم وطني”

إسرائيل تستعد لـ”حرب جديدة “: “صيانة ” لوحات التحكم في أبواب الملاجيء وتعزيز”مخزون المعلبات والمياه والطعام الجاف”

“الموساد” يدرج قادة “حماس” في الخارج على قائمة الاغتيالات عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية