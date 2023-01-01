" أنصار الله” تشيع رئيس الحكومة والوزراء الذين استشهدوا في ضربة إسرائيلية

صنعاء/ وكالات/

كشفت جماعة “انصار الله” اليمنية، الاثنين، عن أسماء الشهداء من حكومتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على صنعاء، وبينهم رئيس الحكومة و9 أعضاء أبرزهم وزراء الإعلام والخارجية والعدل.

وذكرت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن ” التلفزيون الرسمي (قناة اليمن الفضائية التابعة للجماعة بصنعاء) أعلن أسماء شهداء حكومة التغيير والبناء ممن خدموا الشعب بأعمالهم وأعمارهم وقدموا في سبيل الله أرواحهم ودماءهم، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف ورشة عمل للحكومة يوم الخميس الماضي”.

وإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، نشرت الوكالة أسماء 9 وزراء أبرزهم وزراء الإعلام هاشم شرف الدين، والخارجية جمال عامر، والعدل وحقوق الإنسان مجاهد أحمد عبدالله علي.

وشملت قائمة الشهداء “وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين هاشم أحمد المحاقري، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان علي الرباعي، ووزير الكهرباء والطاقة والمياه علي سيف محمد حسن، وكذلك وزير الثقافة والسياحة علي قاسم حسين اليافعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير محمد أحمد باجعالة، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة علي أحمد المولد “.

ومن بين الشهداء أيضا محمد قاسم الكبسي مدير مكتب رئاسة الوزراء، وزاهد محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء.

والسبت أعلنت جماعة “انصار الله” استشهاد رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

وأوضحت أنهم استشهدوا باستهداف إسرائيلي “في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”.

الى ذلك شيّعت جماعة “انصار الله” الإثنين رئيس وزرائهم وعشرة وزراء آخرين في حكومتهم استشهدوا في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي، وسط حشود شعبية في وسط صنعاء.

وبدأت المراسم في جامع الشعب بميدان السبعين في صنعاء حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل أن يُحمَل 12 جثمانا على الأكتاف وسط الحشود.

ورافقت عروض عسكرية مراسم التشييع.

وكانن جماعة “انصار الله” أعلنت السبت استشهاد رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية على صنعاء الخميس. والرهوي أكبر مسؤول سياسي يستشهد في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأكّد القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح الذي تم تكليفه السبت، في كلمة خلال التشييع، أن تسعة وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء استشهدوا في الضربة الى جانب الرهوي.

وكانت حكومة صنعاء تتكوّن من 22 وزيرا، بمن فيهم الرهوي.

وقال مفتاح “لا قلق على أداء الجهاز الحكومي، ودماء الشهداء تعطينا الحافز والإصرار”.

وشاركت حشود شعبية في التشييع، وفق ما أظهر البث التلفزيوني لقناة المسيرة التابعة لـ”انصار الله” التي ذكرت أن الجثامين دُفنت في “روضة الشهيد الصماد” في صنعاء.

وأثار إعلان استشهاد رئيس حكومة صنعاء ووزرائهم الذي أكّدته إسرائيل، غضبا لدى القيادة التي توعّدت بمواصلة هجماتها على اسرائيل دعما لغزة، في مسار “ثابت وتصاعدي”.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأحد أن الحوثيين اعتقلوا 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في حملة “تعسفية” في صنعاء، بعد إعلان اغتيال المسؤولين.

ولم تعرف جنسيات الموظفين الموقوفين بعد.

وجاء توقيف موظفي الأمم المتحدة غداة حملة اعتقالات طاولت عشرات المشتبه بممارستهم التجسس لمصلحة إسرائيل، وفق ما ذكر مصدر أمني، في العاصمة ومحيطها.

وطالب بالإفراج عنهم فورا.

– استهداف ناقلة نفط –

وأعلنت جماعة “انصار الله” الإثنين استهداف وإصابة ناقلة نفط قالوا إنها “إسرائيلية” في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة الأمن البحري “ماريتيم ترايد أوبرايشنز” البريطانية بأن السفينة لم تتعرّض لإصابة.

وذكرت الوكالة أن صاروخا سقط قريبا من ناقلة “سكارليت راي” ترفع علم ليبيريا.

وقال زعيم “انصار الله” عبد الملك الحوثي في السبت إنّ “استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي”. وأكّد أنّ الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة “لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف أو الهوان”.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وتصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقيادييهم.