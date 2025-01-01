“الموساد” يدرج قادة “حماس” في الخارج على قائمة الاغتيالات عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”

رام الله/سما/

أدرج جهاز “الموساد” الإسرائيلي ضمن بنك أهدافه عددا من قادة “حماس” في خارج غزة والضفة الغربية، وذلك عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”.

ووفقا لما ذكره موقع “نتسيف” العبري فإن عملية اغتيال الناطق العسكري باسم “كتائب عز الدين القسام” والمعروف بلقب “أبو عبيدة”، جاءت ضمن استراتيجية اغتيالات أوسع تنفذها إسرائيل ضد من تعتبرهم “عناصر معادية”، في كل من غزة، واليمن، وسوريا، ولبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وفي دعم علني لهذه الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، أن قادة “حماس” في الخارج قد أدرجوا فعليا في بنك أهداف “الموساد”، مضيفا: هاجمنا أحد كبار قادة “حماس”، أبوعبيدة. عملياتنا النوعية لم تنته بعد. معظم قادة حماس الآن خارج القطاع، ولن نتردد في الوصول إليهم أيضا”.

كما نقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا زامير، عن رئيس الأركان قوله إن “اغتيال أبوعبيدة تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية المهمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، ولبنان، وسوريا، وجبهات أخرى”.

وقد أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق يوم الأحد أن أبو عبيدة قُتل في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.

ولم يصدر رد فوري من جانب “حماس” أو “كتائب القسام” على الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أبو عبيدة تعرض للهجوم، موضحا أن جهاز الأمن العام والجيش نفذا عملية اغتيال يوم السبت ضد المتحدث باسم حماس.