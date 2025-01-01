بن غفير : 100 ألف إسرائيلي إضافي مؤهلون لحمل الأسلحة

القدس المحتلة / سما/

أعلن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، صباح اليوم الاثنين، عن إدراج خمس مدن ومستوطَنات جديدة ضمن قائمة المناطق المؤهَّلة للحصول على تراخيص خاصة لحمل الأسلحة النارية، وتشمل: كريات جات، كريات ملاخي، غان يافني، المجلس الإقليمي مجيدو، وتل موند.

ومن المتوقع أن يمنح هذا القرار أهلية الحصول على ترخيص لنحو 100 ألف اسرائيلي إضافي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الوطني، تأتي هذه الخطوة بعد تعاونٍ بين طواقم متخصصة وشرطة إسرائيل، وتُنفَّذ في ظل تزايد الحوادث الأمنية في جميع أنحاء البلاد. بن غفير: "لقد أنقذ السلاح أرواحًا بالفعل".

وتشير التفاصيل الصادرة عن وزارة الأمن الوطني إلى أنه "منذ بدء الموافقة السريعة على حيازة الأسلحة، تم إصدار ما يقارب 230 ألف رخصة سلاح ناري جديدة". وبذلك، تنضم كريات غات، وكريات ملاخي، وغان يافني، ومجيدو، وتل موند إلى ما يقارب 60 مدينة ومجلسًا محليًا وإقليميًا مُعترفًا بها كأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، بما في ذلك أسدود، وعسقلان، وطبريا، ونهاريا، وهاتسورو هجليليت، وبيت شان، ونتيفوت، وسديروت، وأوفاكيم، وأحياء واسعة في القدس، وموديعين، وغيرها.