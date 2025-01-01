  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير : 100 ألف إسرائيلي إضافي مؤهلون لحمل الأسلحة

الإثنين 01 سبتمبر 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير : 100 ألف إسرائيلي إضافي مؤهلون لحمل الأسلحة



القدس المحتلة / سما/

 أعلن وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، صباح اليوم الاثنين، عن إدراج خمس مدن ومستوطَنات جديدة ضمن قائمة المناطق المؤهَّلة للحصول على تراخيص خاصة لحمل الأسلحة النارية، وتشمل: كريات جات، كريات ملاخي، غان يافني، المجلس الإقليمي مجيدو، وتل موند.

ومن المتوقع أن يمنح هذا القرار أهلية الحصول على ترخيص لنحو 100 ألف اسرائيلي إضافي.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الوطني، تأتي هذه الخطوة بعد تعاونٍ بين طواقم متخصصة وشرطة إسرائيل، وتُنفَّذ في ظل تزايد الحوادث الأمنية في جميع أنحاء البلاد. بن غفير: "لقد أنقذ السلاح أرواحًا بالفعل".

وتشير التفاصيل الصادرة عن وزارة الأمن الوطني إلى أنه "منذ بدء الموافقة السريعة على حيازة الأسلحة، تم إصدار ما يقارب 230 ألف رخصة سلاح ناري جديدة". وبذلك، تنضم كريات غات، وكريات ملاخي، وغان يافني، ومجيدو، وتل موند إلى ما يقارب 60 مدينة ومجلسًا محليًا وإقليميًا مُعترفًا بها كأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، بما في ذلك أسدود، وعسقلان، وطبريا، ونهاريا، وهاتسورو هجليليت، وبيت شان، ونتيفوت، وسديروت، وأوفاكيم، وأحياء واسعة في القدس، وموديعين، وغيرها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تنشر خطة ترامب لليوم التالي في غزة..

إسرائيل تؤكد صدور بيان اغتيال أبو عبيدة قريبا وتنبش الصندوق الأسود لشخصيته الغامضة

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

المبعوث الاميركي : اسرائيل تريد توسعة حدودها في لبنان وسوريا ودول اخرى ولا تعترف بحدود سايكس بيكو

كاتس يعلن رسمياً اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

الأخبار الرئيسية

ما الذي دار في اجتماع الكابنيت الاسرائيلي أمس؟

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية