بريطانيا : الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر الحالي

القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن مسؤول بريطاني، أن بريطانيا لم تتخل عن خططها للاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "نعمل على تقييم جميع العوامل المتعلقة بالاعتراف، ولكن في الوقت الحالي نحن على طريق الاعتراف في سبتمبر".

ومن المتوقع أن يؤكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، هذا الموقف رسمياً خلال كلمة يلقيها في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني في الأول من سبتمبر المقبل.

وفي 29 يوليو، أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بيانا قال فيه إن لندن ستعترف بدولة فلسطين قبل بدء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر إذا استمرت إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ولم تنه عمليتها العسكرية في القطاع.

وتدرس إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.