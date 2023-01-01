  1. الرئيسية
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل عاجل

الإثنين 01 سبتمبر 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين/وكالات/

دعت برلين إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني (الاثنين) قبيل زيارة إلى الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية.

وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدّلت في الآونة الأخيرة من لهجتها حيال الدولة العبرية على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لارس كاستيلوتشي إن «على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي».

وندد بمعاناة المدنيين خصوصاً الأطفال «الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية».

وأشار إلى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة «مرات عدة»، لكنها «تظل غير مجدية» ما دامت لا تبلغ المحتاجين.

وفي حين جدد كاستيلوتشي «المسؤولية الخاصة» لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة «الإفراج الفوري» عن الرهائن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 22 أغسطس (آب) رسمياً المجاعة في غزة حيث يعيش نحو 500 ألف شخص في وضع «كارثي» داخل القطاع المدمّر.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 63 ألف شخص في غزة معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها «حماس»، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

