مقتل مئات الاشخاص في زلزال ضرب أفغانستان

الإثنين 01 سبتمبر 2025 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مئات الاشخاص في زلزال ضرب أفغانستان



كابول/وكالات/

أفادت هيئة الإذاعة الحكومية الأفغانية، اليوم الإثنين، بمقتل نحو 622 شخصا وإصابة 1500 آخرين جرّاء الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، وسط مخاوف من ارتفاع كبير في عدد الضحايا.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع في منطقة جبلية قرب الحدود الشرقية مع باكستان نحو ست درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، منتصف الليل، في منطقة جلال أباد في ولاية نَـنْـغرهار، وكذلك ولاية كونار.

وصرّح مسؤول في وزارة الإعلام الأفغانية أن أكثر المناطق تضررًا كانت في ولاية كونار، حيث أغلقت الطرق نتيجة الانهيارات الأرضية، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ تجري باستخدام طائرات الهليكوبتر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، في منشور على منصة إكس، سقوط ضحايا جراء الزلزال، وقال مجاهد في منشوره: "للأسف، تسبب زلزال اليوم في خسائر في الأرواح والممتلكات في المقاطعات الشرقية".

