  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تهدد : لن نقف متفرجين في حال إعلان السيادة على الضفة

الإثنين 01 سبتمبر 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تهدد : لن نقف متفرجين في حال إعلان السيادة على الضفة



رام الله/سما/

توعد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال بان حركة فتح لن تقف متفرجة في حال إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة.

واضاف الناطق باسم الحركة خلال لقاء صحفي بان إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية ولا التفاوض وإنما الصدام العسكري".

وتابع"لن نقف متفرجين في حال إعلان إسرائيل السيادة على الضفة".

وقال نزال "لا نريد التصعيد حاليا مع إسرائيل بشأن الضفة وإسرائيل لا تريد السماح بفتح سفارات في الأراضي الفلسطينية".

وتابع "إسرائيل تعتقد أنها تعاقب السلطة الفلسطينية على حل الدولتين وإسرائيل تمهد لفرض سيادة كاملة وليست جزئية على الضفة".

وأشار إلى ان خطة إدارة ترمب بفرض وصاية على غزة فظيعة ومهينة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تنشر خطة ترامب لليوم التالي في غزة..

إسرائيل تؤكد صدور بيان اغتيال أبو عبيدة قريبا وتنبش الصندوق الأسود لشخصيته الغامضة

نعي مصري لأبو عبيدة بكلمات مؤثرة

المبعوث الاميركي : اسرائيل تريد توسعة حدودها في لبنان وسوريا ودول اخرى ولا تعترف بحدود سايكس بيكو

كاتس يعلن رسمياً اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة

رئيس الكنيست السابق "بورغ" : إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بسبب حرب غزة ونحن لسنا اكثر من مجرمين..

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تقرر: لا تأشيرات لجميع حاملي الجواز الفلسطيني بلا استثناء ..

عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية