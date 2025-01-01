فتح تهدد : لن نقف متفرجين في حال إعلان السيادة على الضفة

رام الله/سما/

توعد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال نزال بان حركة فتح لن تقف متفرجة في حال إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة.

واضاف الناطق باسم الحركة خلال لقاء صحفي بان إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية ولا التفاوض وإنما الصدام العسكري".

وتابع"لن نقف متفرجين في حال إعلان إسرائيل السيادة على الضفة".

وقال نزال "لا نريد التصعيد حاليا مع إسرائيل بشأن الضفة وإسرائيل لا تريد السماح بفتح سفارات في الأراضي الفلسطينية".

وتابع "إسرائيل تعتقد أنها تعاقب السلطة الفلسطينية على حل الدولتين وإسرائيل تمهد لفرض سيادة كاملة وليست جزئية على الضفة".

وأشار إلى ان خطة إدارة ترمب بفرض وصاية على غزة فظيعة ومهينة.