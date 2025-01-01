  1. الرئيسية
الحوثيون يستهدفون سفينة اسرائيلية في البحر الأحمر

الإثنين 01 سبتمبر 2025 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يستهدفون سفينة اسرائيلية في البحر الأحمر



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بُعد حوالي 74 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية.

وأضافت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري أن السفينة "مملوكة لإسرائيل". ووفقًا لإمبري، كانت السفينة ترفع العلم الليبيري، و"تطابقت مع مسار هدف حركة الحوثيين في اليمن".

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن سفينة أبلغت عن "سقوط قذيفة مجهولة وانفجار قوي على مقربة منها"، مضيفة أن طاقم السفينة بخير وسليم ويواصل رحلته التالية.

