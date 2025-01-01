4 جرائم قتل خلال ساعات داخل اراضي الـ48

القدس المحتلة/سما/

قُتل فجر اليوم الإثنين، الممرض يزن محمد قادري (32 عاما) في جريمة إطلاق نار أمام مدخل منزله ليرتفع عدد قتلى الجرائم الى 4 اشخاص خلال 24 ساعة.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 170 قتيلا، بينهم 167 عربيا ومقيمان، من بينهم 17 امرأة.

وتواصل جرائم العنف حصد الأرواح في المجتمع العربي بوتيرة مروعة، إذ قُتل الممرض قادري رميا بالرصاص أمام منزله، وذلك بعد ساعات قليلة من ثلاث جرائم قتل أُخرى.

في مدينة يافا، لقي رائد حمزة سكحفي (41 عاما) مصرعه في جريمة إطلاق نار وقعت مساء الأحد.

وفي مدينة عكا، سقط الشاب محمد محمود ناطور (27 عاما) ضحية جريمة إطلاق نار أخرى في السوق في وقت سابق من اليوم ذاته.

وفي مدينة الطيبة، قتل الشاب معتصم نصيرات، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعد انتصاف ليل السبت - الأحد.

وتشير المعطيات إلى أن 142 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، فيما كان 84 منهم دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، كما سجلت 9 حالات قتل على يد الشرطة.

تأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل تفاقم جرائم القتل وأحداث العنف، وسط اتهامات متزايدة للشرطة الاسرائيلية بالتقاعس عن القيام بدورها في لجم الجريمة ومحاسبة المجرمين.