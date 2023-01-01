  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع بينهم الصحفية إسلام عابد

الأحد 31 أغسطس 2025 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع بينهم الصحفية إسلام عابد



غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء يوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة وإصابة عدد آخر إثر استهداف الاحتلال الطابق الأخير من برج زعرب عند مفترق السرايا، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال شقة سكنية بالقرب من برج الطباع في حي الرمال، غرب مدينة غزة.

واستشهد الصحفية إسلام عابد، مساء الأحد، إثر غارة إسرائيلية طالت شقة سكنية تقطنها في مدينة غزة.

واستشهدت عابد برفقة زوجها وأطفالها نتيجة قصف شقة سكنية بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وتعمل عابد منذ عدة سنوات في قناة القدس اليوم التي تبث من قطاع غزة.

وأضافوا أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال تجمعا وسط مدينة دير البلح، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما استشهدت مواطنة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المصدر جنوب مخيم المغازي وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,459 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,256 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية تنشر خطة ترامب لليوم التالي في غزة..

إسرائيل تؤكد صدور بيان اغتيال أبو عبيدة قريبا وتنبش الصندوق الأسود لشخصيته الغامضة

لأول مرة.. حركة "حماس" تؤكد مقتل محمد السنوار

المبعوث الاميركي : اسرائيل تريد توسعة حدودها في لبنان وسوريا ودول اخرى ولا تعترف بحدود سايكس بيكو

رئيس الكنيست السابق "بورغ" : إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بسبب حرب غزة ونحن لسنا اكثر من مجرمين..

خبير إسرائيلي: القفاز الأخير في العلاقة مع تركيا نزع.. نحن أمام تصعيد خطير

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

الأخبار الرئيسية

550 قياديا أمنيا ودبلوماسيا إسرائيليا سابقا يطالبون ترامب بالتحرك فورا لإنهاء الحرب في غزة

"واللا" العبري : إسرائيل تبلغ واشنطن نيتها ضم الضفة الغربية قريبا

زامير: سنصل إلى جميع قادة حماس بالخارج وتم تصفية " حذيفة الكحلوت" المعروف باسم ابو عبيدة..

كاتس يعلن رسمياً اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة

صحيفة أمريكية تنشر خطة ترامب لليوم التالي في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية