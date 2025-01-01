كاتس يعلن رسمياً اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أبو عبيدة

القدس المحتلة/سما/

زعم وزير الحيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة".

فيما كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "القرار الغامض" الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر وينفذه الجيش حالياً، هو هجوم عسكري استهدف بشكل مباشر المتحدث باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة".

وبدأ نتنياهو حديثه بتصريح عام ومقتضب أثار التكهنات، قائلاً: "المجلس الوزاري المصغر قد اتخذ قراراً والجيش ينفذه حالياً".

وبعد وقت قصير، ربط هذا الإعلان بالهدف مباشرةً، مضيفاً بشكل واضح: "استهدفنا أبو عبيدة وننتظر نتائج الهجوم".

وحتى اللحظة، يسود غموض تام حول مصير "أبو عبيدة"، إذ لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال يوضح تفاصيل العملية، كما لم يصدر أي تعليق بالنفي أو التأكيد من جانب حركة حماس أو جناحها العسكري، كتائب القسام.