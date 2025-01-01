  1. الرئيسية
الصحة : 88 شهيدا خلال يوم و63,459 منذ بدء الحرب على غزة

الأحد 31 أغسطس 2025 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان 88 شهيدًا، و421 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما اشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدًا و 160,256 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,328 شهيدًا و 48,215 إصابة.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 30 شهيدًا و 166 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 339 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.

