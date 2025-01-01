صحيفة أمريكية تنشر خطة ترامب لليوم التالي في غزة..

واشنطن / وكالات /

نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة، المتداولة داخل إدارة ترامب، والمستندة إلى إعلان الرئيس دونالد ترامب "السيطرة" على القطاع، تحويل غزة إلى وصاية أمريكية لمدة عشر سنوات على الأقل، تتحول خلالها إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة ومركز للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة.

تقدم الوثيقة سيناريو إخلاء مؤقت على الأقل لسكان غزة بالكامل - أكثر من مليوني نسمة - إما من خلال ما يُسمى "المغادرة الطوعية" إلى دولة أخرى أو من خلال الانتقال إلى مناطق آمنة ومحددة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.

سيُقدم الصندوق الائتماني حسب الصحيفة لمالكي الأراضي رمزًا رقميًا مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم - رمز يمكن استخدامه لتمويل حياة جديدة في مكان آخر، أو تحويله إلى شقة في واحدة من ست إلى ثماني "مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي" التي سيتم بناؤها في غزة.

وسيحصل أي فلسطيني يختار المغادرة حسب الصحيفة على منحة نقدية قدرها 5000 دولار، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار السكن لمدة أربع سنوات في مكان آخر، فضلاً عن الطعام لمدة عام.