في رسالة إلى روبيو.. نواب في الكونغرس يطالبون بإيصال حليب أطفال لغزة

القدس المحتلة/سما/

طالب نواب أمريكيون، وزير خارجية بلادهم ماركو روبيو، بضمان إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، وفي مقدمتها حليب الأطفال، في ظل المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع جراء حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية المتواصلة.

جاء ذلك في رسالة وجّهها، الأحد، النواب الديمقراطيون روبن غاليغو، وتيم كين، وبيتر ويلش، ومارك كيلي، وإليزابيث وارن، إلى روبيو. وتأتي رسالة النواب الأمريكيين في ظل دعم عسكري وسياسي مطلق تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأشار النواب في رسالتهم إلى "كارثة ضخمة" يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال والرضع، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

ودعا المشرعون الإدارة الأمريكية إلى استخدام "كل قوتها وصلاحياتها" من أجل إدخال حليب الأطفال إلى غزة بشكل عاجل وواسع، باعتباره حلا إنسانيا آنيا للأزمة القائمة.

ولفتوا إلى أن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، ساهمت في دفع الأطفال والرضع نحو المجاعة والموت، مؤكدين أن المؤسسة لا تقدم أصلا حليب أطفال على الإطلاق.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وسبق لمؤسسات حقوقية ودولية أن وجهت انتقادات إلى المؤسسة بعد اتهامها بالمشاركة في مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه حيث توجد مراكزها لتوزيع المساعدات.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 332 فلسطينيا بينهم 124 طفلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد وفاة 10 أشخاص بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة.

وتغلق إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل أكثر من شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.