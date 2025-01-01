  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رئيس الوكالة اليهودية الجنرال "الموغ" يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية الاعتقال

الأحد 31 أغسطس 2025 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوكالة اليهودية الجنرال "الموغ" يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية الاعتقال



وكالات / سما/

أعلنت الوكالة اليهودية  يوم الأحد، أن رئيسها اللواء (احتياط) دورون ألموغ، اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة إلى جنوب أفريقيا، وذلك في أعقاب تقارير عن احتمال إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل سلطات الدولة، التي تقود الدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وجاء في بيان الوكالة بحسب موقع “واللا”العبري: "بناء على تقييم محدث للوضع، تقرر تأجيل زيارة رئيس الوكالة اليهودية إلى جنوب أفريقيا، وذلك من باب الحيطة والحذر". وأضافت أن أنشطتها مع الجاليات اليهودية في أنحاء العالم "تستمر كالمعتاد دون أي تغيير".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية ضد إسرائيل في لاهاي، على خلفية حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، واتهمت فيها تل أبيب بارتكاب جرائم حرب وجائم ضد الإنسانية، ما جعلها في طليعة الدول التي تتبنى مسارا سياسيا وقانونيا حازما ضد الحكومة الإسرائيلية.

ويخشى في إسرائيل من أن زيارة ألموغ – الذي شغل مناصب عسكرية وأمنية رفيعة في السابق – قد تعرضه لملاحقات قضائية أو أوامر توقيف دولية، في ظل تصاعد حملات المقاطعة والضغوط الدولية.

ورغم إلغاء الزيارة، شددت الوكالة اليهودية على استمرار نشاطها العالمي، مشيرة إلى أن "مبعوثيها يعملون بشكل روتيني في 66 دولة، ويستمرون في تعزيز الروابط بين الجاليات اليهودية ودولة إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

الكشف عن تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون بغزة..

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

لأول مرة.. حركة "حماس" تؤكد مقتل محمد السنوار

القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

الحوثي ” يتوعد بـ”الثأر” بعد اغتيال عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية ويدعو جميع الشركات مغادرة تل ابيب قبل فوات الأوان

لوكسمبورغ تدعو لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين في جنيف بدلا من نيويورك..

الأخبار الرئيسية

في رسالة إلى روبيو.. نواب في الكونغرس يطالبون بإيصال حليب أطفال لغزة

إسرائيل تنقل اجتماعين للحكومة والكابينت لـ"مكان سري" بعد اغتيالاتها باليمن

رئيس الكنيست السابق "بورغ" : إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بسبب حرب غزة ونحن لسنا اكثر من مجرمين..

IMG_1419

الدنمارك تدعو لتعليق اتفاقات الشراكة مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها وحظر صادرات المستوطنات: تُقوض حل الدولتين

IMG_1418

يحمل مساعدات وناشطين.. أسطول “الصمود العالمي” يُبحر من مدينة برشلونة باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية