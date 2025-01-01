سان مارينو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلو

رام الله/سما/

في إطار زيارتها الرسمية إلى جمهورية سان مارينو، عقدت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين، اليوم السبت، اجتماعاً رفيع المستوى مع وزير خارجية سان مارينو السيد لوكا بيكاري، بحضور السفيرة منى أبو عمارة، سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا وجمهورية سان مارينو. والاب ابراهيم فلتس نائب حارس الأراضي المقدسة.

وأكد الوزير بيكاري خلال اللقاء التزام بلاده المضي نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر السلام لحل الدولتين المقرر عقده في نيويورك نهاية سبتمبر المقبل، مشدداً على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح سفارة لسان مارينو في فلسطين مستقبلاً. كما عبّر عن قلق بلاده العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

من جانبها، ثمّنت الوزيرة شاهين موقف جمهورية سان مارينو الداعم للقضية الفلسطينية وخيار حل الدولتين، مؤكدة أن خطوة الاعتراف المرتقبة تمثل رسالة قوية إلى الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، وأن الاعتراف بفلسطين يشكل أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما استعرضت الوزيرة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات التهويد في القدس ومحاولات تهجير أهلها المسلمين والمسيحيين، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني السفير عادل عطية، مدير قطاع الشؤون الأوروبية، والسكرتير الثاني ومدير مكتب الوزيرة عميد عبد الرحيم، والسكرتير الثاني عصام قادري.