  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يحمل مساعدات وناشطين.. أسطول “الصمود العالمي” يُبحر من مدينة برشلونة باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

الأحد 31 أغسطس 2025 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يحمل مساعدات وناشطين.. أسطول “الصمود العالمي” يُبحر من مدينة برشلونة باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي



وكالات / سما/

يبحر من مدينة برشلونة الإسبانية الأحد أسطول يحمل مساعدات إنسانية وناشطين في محاولة “لكسر الحصار غير القانوني” الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بحسب منظميه.
وستغادر السفن التي لم يحدد عددها بعد، الميناء الكتالوني “لفتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”، بحسب منظمي هذه المبادرة التي أطلق عليها “أسطول الصمود العالمي”.
وقال الناشط البرازيلي تياغو أفيلا لصحافيين في برشلونة الأسبوع الماضي “ستكون هذه أكبر مهمة تضامنية في التاريخ” إذ “سيشارك فيها عدد أكبر من الأشخاص والسفن يفوق كل محاولات الوصول إلى غزة”.
ويفترض أن تشارك في الأسطول “عشرات” السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/سبتمبر، إضافة إلى تظاهرات و”نشاطات متزامنة” في 44 دولة، وفق ما أفادت على إنستغرام الناشطة السويدية غريتا تونبرغ وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”.

 

وقالت تونبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت أن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى القطاع الفلسطيني ستسعى “للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة بشكل نهائي”.
وأضافت “لم يكن ينبغي أن توجد مهمة مماثلة”، موضحة أنه “يجب أن يقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية”، لكنهم “يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء”.
وتابعت “للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم” هذا الأسطول.

– “مهمة قانونية” –
وسيشارك في هذه المبادرة ناشطون من بلدان عدة، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. ولم يحدد المنظمون عدد السفن أو ساعة انطلاقها.
وقالت النائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاغوا المشاركة في الأسطول “إنها مهمة قانونية بموجب القانون الدولي”.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت أن الحكومة الإسبانية “ستستخدم كل إمكاناتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنينا” على متن الأسطول.
ويصف “أسطول الصمود العالمي” نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه منظمة “مستقلة” و”غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي”.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد فشل محاولة مماثلة لتوصيل المساعدات إلى غزة شاركت فيها أيضا غريتا تونبرغ.
ففي 9 حزيران/يونيو، اعترضت القوات الإسرائيلية سفينة “مادلين” الشراعية التي كانت تقل 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على مسافة نحو 185 كيلومترا غرب ساحل غزة.
وتتزايد الاتهامات إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين حول العالم، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية وداخل الأمم المتحدة. وأعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة في آب/أغسطس.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن استشهاد 63371 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يزعم محاولة اغتيال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام مساء اليوم ..

الكشف عن تفاصيل كمين «القسام» في حي الزيتون بغزة..

محللون اسرائيليون : لا جدوى لعملية احتلال غزة وحكومة نتنياهو هي الخطر

القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

الحوثي ” يتوعد بـ”الثأر” بعد اغتيال عدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية ويدعو جميع الشركات مغادرة تل ابيب قبل فوات الأوان

لوكسمبورغ تدعو لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين في جنيف بدلا من نيويورك..

القناة 12 العبرية : فنادق نابولي ترفض استقبال اسرائيليين ..

الأخبار الرئيسية

رئيس الكنيست السابق "بورغ" : إسرائيل فقدت حصانة الهولوكوست بسبب حرب غزة ونحن لسنا اكثر من مجرمين..

IMG_1419

الدنمارك تدعو لتعليق اتفاقات الشراكة مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها وحظر صادرات المستوطنات: تُقوض حل الدولتين

"انصار الله" : إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر والحرب تدخل مرحلة جديدة

عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

القسام تعلن تنفيذ عمليات نوعية جنوب مدينة غزة الجمعة والاحتلال يعرف بمقتل ضابط..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية