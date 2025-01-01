عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨٥ شهيدا منذ فجر السبت في قطاع غزة بينهم ٥١ شهيد في مدينة غزة.

غزة والشمال

وشهدت مدينة غزة سلسلة من عمليات القصف الدامية بحي الرمال وحي النصر أدت إلى ارتقاء نحو عشرين شهيدا.

وزعمت إسرائيل ان الهجوم على حي الرمال استهدف ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام .

وفجر اليوم ارتقى شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين في محيط مبنى الداخلية بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق ارتقى خمسة شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مقهى في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد السبت خمسة مواطنين و اصيب ٩٥ اخرين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حصار جباليا النزلة ويقوم بتحفيز المنازل وإطلاق النار على كل من يتحرك في البلدة لليوم الثالث عشر على التوالي.

وسط القطاع

وصباح اليوم اصيب بالرصاص عدد من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة قرب محور نتساريم.

واستشهد ١٣ مواطناخلال ال ٢٤ ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ٢٠ مواطنا خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم عدد من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦٦ مواطنا بينهم اربعة شهداء انتشال و ٣٤٥ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٣٣٧١ شهيدًا و ١٥٩٨٣٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٢٤٠ شهيدًا ٤٧٧٩٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٥ شهيد و ٢٠٦ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٢١٨ شهيدًا وأكثر من ١٦٤٣٤ إصابة.

وسجلت مسافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، عشر حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ٣ اطفال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٣٢ حالة وفاة، من ضمنهم ١٢٤ طفلًا.