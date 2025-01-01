فيدان: الرئيس أردوغان وافق على إلقاء مساعدات لغزة جوا رغم المخاطر

انقرة/سما/

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا حصلت على موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان لإلقاء مساعدات إنسانية على قطاع غزة المحاصر، رغم التحذيرات من أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى الوفاة ولا تصل إلى مستحقيها. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضح فيدان أن هناك بعض الانتقادات الموجهة للحكومة التركية بشأن تأخرها في إيصال المساعدات إلى غزة، مشيراً إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال من خلال إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركي بالتعاون مع مصر.

وأشار فيدان إلى أن الظروف الحالية في غزة تجعل من إدخال المساعدات إلى القطاع أولوية قصوى، حيث تم طرح موضوع إلقاء المساعدات الجوية على جدول الأعمال وتم التواصل مع الأردن بشأن هذا الأمر.

وأكد فيدان أن تركيا تدرك أن إلقاء المساعدات من الجو قد يُستخدم كعمل تجميلي من قبل دولة الاحتلال تحت الضغط الدولي، لكنه شدد على أهمية أي مساعدة تصل إلى الفلسطينيين، مهما كانت ضئيلة.

وأضاف أن الطائرات التركية التي ستقوم بإلقاء المساعدات تحتاج إلى عبور الأجواء الأردنية، مما يتطلب موافقة من الأردن، وقد تم مناقشة هذا الأمر عدة مرات مع السلطات الأردنية.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة التركية جاهزة لإلقاء المساعدات فور حصولها على الموافقة الأردنية، وأنهم أرسلوا مظلات لإسقاط الشحنات جواً بناءً على طلب الأردن.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت دولة الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من مجاعة حادة.

وأشار فيدان إلى أن دولة الاحتلال سمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات قبل نحو شهر، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل استمرار المجاعة والسطو على الشاحنات من قبل عصابات محمية من الاحتلال.