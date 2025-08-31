  1. الرئيسية
الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة

السبت 30 أغسطس 2025 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت، صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احاناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاحد 31/08/2025: يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احاناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين 01/09/2025: يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احاناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء 02/09/2025: يكون الجو صافياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احاناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

