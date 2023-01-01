المجازر مستمرة..عشرات الشهداء والجرحى واسرائيل تلغي الهدنة الإنسانية بغزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 167 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 76 شهيدا منذ فجر الجمعة في قطاع غزة بينهم 21 من منتظري المساعدات.

وواصلت إسرائيل قصف معظم مناطق القطاع بعد إعلانها إلغاء الهدنة الإنسانية التي زعمت انها كانت تعمل بها من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء بمدينة غزة.

وشهدت مدينة غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.

غزة والشمال

واستشهدت فجر اليوم سيدة وطفلها باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة داوود في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهد مواطن ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة تؤوي نازحين في برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد الجمعة 11 مواطنا و 100 مصاب من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة جحا بمنطقة الفواخير شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في حي الصبرة والزيتون بغزة وببلدة جباليا النزلة شمالي القطاع .

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء ومصابون ومفقودون جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة الحافي بمخيم النصيرات وسط القطاع عُرف منهم:براء الحافي، عبد الله فايد وزوجته شيماء الحافي وطفلتهما مروة ويونس الخالدي.

وجدد جيش الاحتلال قصفه لشمال مخيم النصيرات بالمدفعية.

وكان طفل استشهد بقصف مساء الجمعة على مخيم البريج وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

واصيب مواطن بجراح خطيرة جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.

واستشهد الصياد محمد أيمن الجعبري، بنيران زوارق الاحتلال في بحر بلدة القرارة شمال غرب خانيونس.

واستشهد 19 مواطنا خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم عدد من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 59 مواطنا و224 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 63,025 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,490، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,178 شهيدا، و47,449 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدا، والإصابات 182، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,203، والإصابات إلى 16,228.