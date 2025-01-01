  1. الرئيسية
ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة الإنسانية" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

الجمعة 29 أغسطس 2025 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة الإنسانية" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا



وكالات / سما/

أكد ضابط أمريكي مستقيل من مؤسسة غزة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الهدف من إنشاء مؤسسة غزة تجويع السكان واستهدافهم بشكل متعمد وتهجيرهم قسرا.

وتابع: "مؤسسة غزة كانت متواطئة واستخدمتها الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عمليات التهجير".

ويواجه قطاع غزة حصارًا مشددًا أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تحذيرات منظمات دولية من دخول آلاف السكان في دائرة المجاعة وسوء التغذية.

ويأتي تصريح الضابط الأمريكي المستقيل ليعزز الاتهامات الموجهة إلى ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة"، باعتبارها غطاءً إداريًا يخدم استراتيجية الاحتلال القائمة على إضعاف السكان وإجبارهم على النزوح القسري.

