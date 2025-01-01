  1. الرئيسية
ماكرون: المجاعة في غزة نتيجة لوقف المساعدات الإنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا

الجمعة 29 أغسطس 2025 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس/سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة نتيجة لوقف المساعدات الإنسانية ويجب وقف إطلاق النار فورا.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 26 دبلوماسيا نمساويا دعوا حكومتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة البريطانية إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خطأ.

وأضافت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الجمعة: يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة وندعو لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة.

وتابعت: لن ندعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

وقالت وزارة جيش الاحتلال، إن تقييد بريطانيا مشاركة إسرائيل في معرض لندن للسلاح مسيء واستهدف ممثليها عمدا.

وأضافت وزارة الجيش في بيان اليوم الجمعة: "قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا".

