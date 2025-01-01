  1. الرئيسية
أكيسوس: ساعر حثّ روبيو على حجب تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية

الجمعة 29 أغسطس 2025 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

كشفت مصادر مطلعة، لموقع "أكسيوس" أن قرار الولايات المتحدة بمنع مسؤولين فلسطينيين من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء بتشجيع مباشر من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

ووفقا للمصادر، فقد شجع ساعر نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع بينهما في واشنطن، الأربعاء الماضي، على اتخاذ هذه الخطوة، بهدف منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إلقاء "إعلان استقلال" محتمل خلال خطابه في الأمم المتحدة.

وفي تعليق له بعد صدور القرار، أعرب ساعر عن شكره لإدارة الرئيس ترامب وروبيو، مشيدا بـ"الوضوح الأخلاقي" للقرار، ومؤكدا أنه يهدف إلى "محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على مكافأة الإرهاب والتحريض واستخدام الحرب القانونية ضد إسرائيل".

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين، وتزامنا مع تزايد الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

