إسرائيل توقف إسقاط المساعدات على مدينة غزة

الجمعة 29 أغسطس 2025 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستوقف في الأيام المقبلة عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة، وستقلل من إدخال المساعدات إلى المنطقة، وذلك تمهيدا لعملية عسكرية واسعة النطاق لاجتياح مدينة غزة.

وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، يهدف هذا الإجراء إلى دفع أكثر من 800 ألف من سكان المدينة للنزوح جنوباً.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل بإلغاء "فترات التهدئة التكتيكية" التي كانت سارية لمدة عشر ساعات يوميا في المدينة، والتي بدأت استجابة للانتقادات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية.

وأشارت المصادر إلى أن التهدئة التكتيكية ستستمر في المخيمات الوسطى ومنطقة المواصي، التي تسعى إسرائيل إلى توجيه السكان إليها.

وكشفت "كان"، أن القيادة السياسية نقلت رسالة إلى القيادة العسكرية مفادها أن العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ قريبا، وأنه سيتم تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لهذه العملية.

كما أكدت القيادة السياسية على ضرورة تسريع الجيش لإجلاء السكان من المنطقة.

وفي سياق متصل، تستكمل إسرائيل استعداداتها لإقامة مركزين إضافيين لتوزيع الغذاء تابعين لمؤسسة GHF الأمريكية في جنوب القطاع.

وتشمل هذه الاستعدادات إدخال خيام، وبناء مستشفيات ميدانية، وإصلاح خطي مياه قادمين من إسرائيل.

وتوقع مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن تُرسَل الرسائل الأولى لسكان مدينة غزة بضرورة الإخلاء الفوري في غضون أسبوع ونصف تقريباً.

