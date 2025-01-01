  1. الرئيسية
الرئيس البرتغالي في تصريحات صادمة : ترامب عميل سوفيتي وروسي

الجمعة 29 أغسطس 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لشبونة/ والات/

وصف الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عميل سوفيتي وروسي".

وقال دي سوسا: "القائد الأعلى لأكبر قوة عظمى في العالم كان بشكل موضوعي عميلا يخدم المصالح السوفيتية والروسية. ترامب كان يتصرف كعنصر فعال لخدمة تلك المصالح".

ولم يذهب الرئيس البرتغالي إلى حد القول إن هناك "تحالفا قائما على الصداقة أو تعاملا اقتصاديا وأيديولوجيا" بين ترامب وروسيا، لكنه أكد أن سياسات الإدارة الأمريكية السابقة "أحدثت فائدة استراتيجية لروسيا على الساحة الدولية".

ويتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دبلوماسية، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين الغرب وروسيا بسبب تضارب المصالح والرؤى حول الأزمة الأوكرانية وغيرها.

