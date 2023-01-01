  1. الرئيسية
الجمعة 29 أغسطس 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
10% من سكان القطاع ..الصحة : 63,025 شهيدا و 159,490 حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ بدء عدوان الاحتلال



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 63,025 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,490، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 59 شهيدا بينهم شهيدان تم انتشالهما، و224 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,178 شهيدا، و47,449 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدا، والإصابات 182، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,203، والإصابات إلى 16,228.

وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع ما تزال تسجل بشكل يومي حالات وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

